Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit zwei LKW
Rodacherbrunn (ots)
Am gestrigen Tag, gegen 16.45 Uhr, kam es auf der Landstraße zwischen Rodacherbrunn und Neundorf zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen zwei LKW infolge der winterlichen Straßenverhältnisse. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der beiden Fahrzeugführer auch der entstandene Sachschaden blieb relativ gering. Bis gegen 19.15 Uhr musste die Straße jedoch zum Zwecke der Beräumung gesperrt werden.
