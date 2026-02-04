LPI-SLF: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit zwei LKW

Neustadt an der Orla (ots) - Am Dienstag, gegen 09.25 Uhr, befuhr die 18-jährige Fahrerin eines PKW die Landstraße zwischen Lichtenau und Neustadt an der Orla. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Zur Bergung der jungen Frau aus ihrem Fahrzeug kam die Feuerwehr zum Einsatz. Sie zog sich Verletzungen zu und wurde ...

