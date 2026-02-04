PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit zwei LKW

Rodacherbrunn (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 16.45 Uhr, kam es auf der Landstraße zwischen Rodacherbrunn und Neundorf zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen zwei LKW infolge der winterlichen Straßenverhältnisse. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der beiden Fahrzeugführer auch der entstandene Sachschaden blieb relativ gering. Bis gegen 19.15 Uhr musste die Straße jedoch zum Zwecke der Beräumung gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Landespolizeiinspektion Saalfeld
