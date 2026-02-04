Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Abkommen von der Straße- 21-Jährige leichtverletzt

Unterwirbach-Saalfeld (ots)

Kurz nach 17 Uhr kam es gestern zwischen Unterwirbach und Saalfeld zu einem Unfall. Eine 21-Jährige war mit ihrem Ford auf der Unterwirbacher Straße in Richtung Saalfeld unterwegs. Aus unbekannter Ursache, möglicherweise bedingt durch einen technischen Defekt, kam die junge Frau dann von der Straße ab und landete im Graben. Glücklicherweise wurde sie dadurch nur leichtverletzt, ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Straße wurde halbseitig gesperrt, sodass ein hinzugezogener Abschleppdienst den Unfallwagen aus dem Straßengraben ziehen konnte. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

