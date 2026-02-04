Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit zwei Verletzten, Fahrzeuge Totalschaden

K31- Judenbach/ Sonneberg (ots)

Am Dienstagabend kam es zwischen Judenbach und Sonneberg zu einem Unfall. Ein 21-Jähriger war kurz vor 18 Uhr mit seinem VW auf der Kreisstraße 31 von Judenbach kommend in Richtung Sonneberg unterwegs. Mutmaßlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam der Fahrer in einer Rechtskurve ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer 58-Jährigen in ihrem Ford. Die Frau wurde durch die Kollision in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Beide Verkehrsteilnehmer wurden verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie aufgrund des Einsatzes von zwei Abschleppunternehmen kam es zur zeitweisen Vollsperrung der Straße. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

