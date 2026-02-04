Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Neustadt an der Orla (ots)

Am Dienstag, gegen 09.25 Uhr, befuhr die 18-jährige Fahrerin eines PKW die Landstraße zwischen Lichtenau und Neustadt an der Orla. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Zur Bergung der jungen Frau aus ihrem Fahrzeug kam die Feuerwehr zum Einsatz. Sie zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Person sowie des Fahrzeuges kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

