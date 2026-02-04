PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Neustadt an der Orla (ots)

Am Dienstag, gegen 09.25 Uhr, befuhr die 18-jährige Fahrerin eines PKW die Landstraße zwischen Lichtenau und Neustadt an der Orla. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Zur Bergung der jungen Frau aus ihrem Fahrzeug kam die Feuerwehr zum Einsatz. Sie zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Person sowie des Fahrzeuges kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 14:30

    LPI-SLF: Aggressives Verhalten bei Durchsetzung des Hausrechts

    Saalfeld (ots) - Am Montag, dem 02.02.2026, gegen 21:30 Uhr informierte ein Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Helenenstraße in Saalfeld die Polizei darüber, dass sich eine 31-jährige Frau und ein 46-jähriger Mann unberechtigt in seiner Wohnung aufhielten und der Aufforderung, diese zu verlassen, nicht nachkamen. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der 46-Jährige während der ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:30

    LPI-SLF: Einbruch auf Gelände des Zweckverbandes- Zeugen gesucht

    Pößneck (ots) - Am Sonntagabend kam es im Bereich der Kläranlage in Pößneck zu einem Einbruch. Unbekannte Täter beschädigten zunächst den Grundstückszaun und gelangten anschließend offenbar mit einem Fahrzeug auf das Gelände. Dort verluden sie nach derzeitigem Ermittlungsstand rund 200 Kilogramm Kabelschrott und verursachten dadurch entsprechenden Beuteschaden. Sachschaden entstand ausschließlich am Zaun. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren