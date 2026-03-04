PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Bei Auffahrunfall verletzt

Landau (ots)

Am 03.03.2026 kam es gegen 14:00 Uhr auf der L512 bei Landau Nord zu einem Auffahrunfall. Eine 51 jährige BMW Fahrerin war stadteinwärts unterwegs, als ein vorausfahrender 25 jähriger VW Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Die BMW Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Die 51 Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, eine medizinische Behandlung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren