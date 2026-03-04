PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der L509

Landau (ots)

Am Dienstag, den 03.03.2026, kam es auf der L509 an der Einmündung zur L510 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 41 jährige Citroën Fahrerin befuhr die L509 aus Richtung Landau und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Wollmesheim abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer entgegenkommenden 59 jährigen Skoda Fahrerin, die aus Richtung Klingenmünster in Richtung Landau unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt circa 30.000 Euro. Die beiden Fahrerinnen sowie der 11 jährige Beifahrer der Skoda Fahrerin wurden verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Gegen die 41 jährige Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

