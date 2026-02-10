PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheunenbrand

Vogelsbergkreis (ots)

Antrifttal. Am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, kam es in der Alsfelder Straße im Ortsteil Ruhlkirchen zum Brand einer Scheune mit angrenzendem Wohnhaus.

Ein Bewohner des Hauses nahm zunächst eine lauten Knall war und wurde so auf das Feuer aufmerksam.

Mit einem Großaufgebot an Kräften bekam die sofort alarmierte Feuerwehr das Feuer zeitnah unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus und benachbarte Gebäude verhindern.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache in der Scheune aus und breitete sich rasch auf den gesamten Gebäudeteil aus.

Die Scheune - eine darin befindliche Hebebühne samt Fahrzeug - wurden durch den Brand vollständig zerstört. Auch das angrenzende Wohnhaus, sowie eine Garage des Nachbargrundstücks wurden erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Der Hausbewohner blieb glücklicherweise unverletzt.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Alsfeld.

Die Alsfelder Straße war für die Dauer der Löscharbeiten vollgesperrt.

(Marc Leipold)

