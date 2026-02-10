Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scooter - Geldbörse unterschlagen

Hersfeld Rotenburg (ots)

Diebstahl von E-Scooter

Bebra. Im Zeitraum von Freitag (06.02.), 4.30 Uhr, bis Sonntag (08.02.), 20 Uhr, entwendeten Unbekannte ein schwarzen E-Scooter der Marke Zamelux (Modell T4, Kennzeichen: 101-PPE), welcher an einem Fahrradständer in der Gilfershäuser Straße im Bereich des Bahnhofs abgestellt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörse unterschlagen

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (05.02.), in der Zeit von 15.30 Uhr bis 15.45 Uhr, kaufte eine 63-Jährige Frau aus Kirchheim in einem Getränkemarkt in der Homberger Straße ein. Anschließend bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahmen Unbekannte diese unberechtigt an sich. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell