PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Landau (ots)

Am 04.03.2026 befuhr gegen 07:40 Uhr eine 9 Jährige verbotswidrig mit ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg im Westring in Landau. Ein 28 jähriger Pkw Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Mädchen. Die 9 Jährige stürzte und klagte vor Ort über Schmerzen im Handgelenk. Sie wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise konnten dort keine weiteren Verletzungen festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 15:43

    POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

    Rinnthal (ots) - Am 03.03.2026 von 16:15 Uhr bis 20:45 Uhr wurde von der Polizei eine Geschwindigkeitsmessung mit mobilem Blitzer in Rinnthal am Heinz-Haber-Platz auf der Umleitungsstrecke der B10 durchgeführt. Es wurden 938 Fahrzeuge gemessen. Die höchste Geschwinidigkeit in der 30km/h - Zone lag bei 56 km/h. 56 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs von denen drei Fahrzeugführer mit einer Anzeige und "Punkten in ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 12:14

    POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der L509

    Landau (ots) - Am Dienstag, den 03.03.2026, kam es auf der L509 an der Einmündung zur L510 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 41 jährige Citroën Fahrerin befuhr die L509 aus Richtung Landau und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Wollmesheim abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer entgegenkommenden 59 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren