POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Rinnthal (ots) - Am 03.03.2026 von 16:15 Uhr bis 20:45 Uhr wurde von der Polizei eine Geschwindigkeitsmessung mit mobilem Blitzer in Rinnthal am Heinz-Haber-Platz auf der Umleitungsstrecke der B10 durchgeführt. Es wurden 938 Fahrzeuge gemessen. Die höchste Geschwinidigkeit in der 30km/h - Zone lag bei 56 km/h. 56 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs von denen drei Fahrzeugführer mit einer Anzeige und "Punkten in ...

mehr