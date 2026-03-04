Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Großeinsatz der Polizei

Annweiler (ots)

Am heutigen Dienstag fand eine gemeinsame Schwerverkehrskontrolle der Polizei und des Zolls auf der B10 bei Rinnthal statt. Insbesondere wurde auch das geltende Durchfahrtsverbot für LKW aufgrund der Tunnelsperrungen überprüft. Von 9 bis 14 Uhr kontrollierten über 20 Beamte des gesamten Polizeipräsidiums Rheinpfalz Fahrzeuge in Fahrtrichtung Landau. Gleichzeit kontrollierten Beamte der Bereitschaftspolizei Enkenbach-Alsenborn den Verkehr in Annweiler aus Richtung Landau. Es wurden insgesamt 60 LKW zurückgewiesen, durften die Umleitungsstrecke also nicht befahren. Bei 14 LKW bestand ein zollrechtlicher (auch arbeitsrechtlicher) Verdacht, weshalb der Zoll Ermittlungen aufgenommen hat. Außerdem wurden 31 Ordnungswidrigkeitenverstöße aus verschiedenen Bereichen wie dem Fahrpersonalgesetz, der Fahrzeugsicherheit oder der Straßenverkehrsordnung geahndet. Zweimal musste das Gewerbeaufsichtsamt informiert werden. Fünf Fahrzeuge wiesen Mängel auf und wurden zur Behebung aufgefordert. Die Polizei Annweiler kündigt für die kommenden Wochen weitere Kontrollen an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell