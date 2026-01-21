PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Totalschaden auf der B41 sorgt für zweistündige Fahrbahnsperrung

Bad Kreuznach (ots)

Am 20.01.2026 gegen 22:25 Uhr kam es auf der B41 in Fahrtrichtung BAB 61, auf Höhe der Anschlussstelle Bretzenheim, zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw.

Ein 20-jähriger Fahrer befuhr mit einem schwarzen Audi A7 die Bundesstraße, als er aufgrund nicht angepasster bzw. deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug, welches mit fünf Personen besetzt war, kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. In der Folge geriet der Pkw ins Schleudern, prallte mehrfach gegen die Schutzplanken beider Fahrbahnseiten und kam schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Zwecks Abtransport des verunfallten Fahrzeugs, sowie notwendiger Fahrbahnreinigung musste die Fahrbahn für zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der o.g. Anschlussstelle abgeleitet.

Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Sowohl der Fahrer als auch alle Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Durch den Unfall wurden Fahrzeugteile auf die Gegenfahrbahn geschleudert, welche durch mehrere nachfolgende Fahrzeuge überfahren wurden. Ein Sachschaden an diesen Fahrzeugen wurde bislang nicht gemeldet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur vorherigen Fahrweise machen können oder mögliche Geschädigte, die über Trümmerteile gefahren sind und einen Schaden festgestellt haben, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

