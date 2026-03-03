Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden nach Vorfahrtmissachtung

Neuwied (ots)

Neuwied ST Irlich - Am 03.03.2026 gegen 11.00 Uhr wurde der PI Neuwied ein Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Rodenbach und Feldkirchen gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher, ein 86jähriger Mann aus Neuwied, aus Irlich kommend vermutlich nach links in Richtung Feldkirchen abbiegen wollte. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer aus Richtung Feldkirchen kommenden 31jährigen Frau aus Neuwied. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei Neuwied war die Feuerwehren Neuwied mit starken Kräften sowie das DRK im Einsatz.

