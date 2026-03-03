PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden nach Vorfahrtmissachtung

Neuwied (ots)

Neuwied ST Irlich - Am 03.03.2026 gegen 11.00 Uhr wurde der PI Neuwied ein Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Rodenbach und Feldkirchen gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher, ein 86jähriger Mann aus Neuwied, aus Irlich kommend vermutlich nach links in Richtung Feldkirchen abbiegen wollte. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer aus Richtung Feldkirchen kommenden 31jährigen Frau aus Neuwied. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei Neuwied war die Feuerwehren Neuwied mit starken Kräften sowie das DRK im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein
PHK Bleidt

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 09:03

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht Verursacher gesucht

    Neuwied (ots) - Am 24.02.2026, zwischen 07:00 - 11:30 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, auf dem Parkplatz des DRK-Krankenhauses Neuwied vermutlich beim Ein-/Ausparken, einen Verkehrsunfall und Sachschaden an einem anderen geparkten Fahrzeug. Der Verursacher hinterließ augenscheinlich am beschädigten Fahrzeug einen Zettel, welcher aber durch den späteren Nutzer des beschädigten Fahrzeugs nicht ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 07:42

    POL-PDNR: Unbefugtes Betreten eines Kita-Geländes

    Hamm (Sieg) (ots) - In der Zeit von Freitag, 27.02.2026, 18.00 Uhr, bis Montag, 02.03.2026, 07.00 Uhr, betraten bislang unbekannte Personen das Gelände einer Kindertagesstätte in Hamm (Sieg), Auf der Struth. Dort wurden mehrere Glasflaschen zerschlagen und eine Tür verschmutzt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Frank Feldhäuser, PHK Telefon: 02681 946-0 ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 07:27

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Hamm (Sieg) (ots) - Am Montag, 02.03.2026, gegen 07.35 Uhr, ereignete sich in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 18-jährige Pkw-Fahrerin, von der Eintrachtstraße, nach links, in die Lindenallee einzubiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem Pkw, der die Lindenallee in Fahrtrichtung Roth befuhr. Der 26-jährige Fahrer dieses Fahrzeuges und die 18-Jährige erlitten leichte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren