POL-PDNR: Unbefugtes Betreten eines Kita-Geländes

Dierdorf (ots) - Am 02.03.2026 ereignete sich gegen 12 Uhr in der Bahnhofstraße in Dierdorf ein Verkehrsunfall, wobei der Fahrer des PKW´s aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Bahnhofstraße abkam und Höhe der Hausnummer 25 mit einem Zaun kollidierte. Nach ersten Erkenntnissen kann ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden. Sowohl der 81-jährige Fahrer, als auch seine 79-jährige Beifahrerin ...

mehr