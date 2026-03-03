Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Unbefugtes Betreten eines Kita-Geländes
Hamm (Sieg) (ots)
In der Zeit von Freitag, 27.02.2026, 18.00 Uhr, bis Montag, 02.03.2026, 07.00 Uhr, betraten bislang unbekannte Personen das Gelände einer Kindertagesstätte in Hamm (Sieg), Auf der Struth. Dort wurden mehrere Glasflaschen zerschlagen und eine Tür verschmutzt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
