PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Dierdorf (ots)

Am 02.03.2026 ereignete sich gegen 12 Uhr in der Bahnhofstraße in Dierdorf ein Verkehrsunfall, wobei der Fahrer des PKW´s aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Bahnhofstraße abkam und Höhe der Hausnummer 25 mit einem Zaun kollidierte. Nach ersten Erkenntnissen kann ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden. Sowohl der 81-jährige Fahrer, als auch seine 79-jährige Beifahrerin wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Neben dem Rettungsdienst befand sich auch die Freiwillige Feuerwehr Dierdorf im Einsatz. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 12:17

    POL-PDNR: Neuwied - Feuerwehreinsatz nach Schwelbrand in der KITA Liebfrauen

    Neuwied (ots) - Am 02.03.2026 gegen 10.30 Uhr wurde hiesiger Dienststelle Brandgeruch in der KITA Liebfrauen in Neuwied Heddesdorf gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei hatte das Personal die Kinder und sich selbst bereits in der benachbarten Kirche untergebracht. Die Feuerwehr stellte schließlich einen kleinen Schwelbrand in einem Lagerraum fest, der schnell unter ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:30

    POL-PDNR: Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt und schwer verletzt

    Niederdreisbach (ots) - Eine 34-jährige Radfahrerin stürzte am 01.03.2026 gegen 00:30 Uhr beim Befahren der K 112, sodass sie im Anschluss mitten auf der Fahrbahn liegend von einem Verkehrsteilnehmer entdeckt wurde. Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin, welche keinen Helm trug, einen Knochenbruch und Gesichtsverletzungen zu. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren