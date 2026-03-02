Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Dierdorf (ots)

Am 02.03.2026 ereignete sich gegen 12 Uhr in der Bahnhofstraße in Dierdorf ein Verkehrsunfall, wobei der Fahrer des PKW´s aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Bahnhofstraße abkam und Höhe der Hausnummer 25 mit einem Zaun kollidierte. Nach ersten Erkenntnissen kann ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden. Sowohl der 81-jährige Fahrer, als auch seine 79-jährige Beifahrerin wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Neben dem Rettungsdienst befand sich auch die Freiwillige Feuerwehr Dierdorf im Einsatz. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

