PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt und schwer verletzt

Niederdreisbach (ots)

Eine 34-jährige Radfahrerin stürzte am 01.03.2026 gegen 00:30 Uhr beim Befahren der K 112, sodass sie im Anschluss mitten auf der Fahrbahn liegend von einem Verkehrsteilnehmer entdeckt wurde. Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin, welche keinen Helm trug, einen Knochenbruch und Gesichtsverletzungen zu. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte eine deutlich Alkoholisierung fest, sodass der Frau im Krankenhaus neben der Versorgung der Verletzungen eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 11:14

    POL-PDNR: Fahren unter Alkoholeinwirkung und ohne Haftpflichtversicherung

    Altenkirchen (ots) - Am Sonntag, 01.03.2026, gegen 17.25 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in der Kölner Straße in Altenkirchen durch. Hierbei konnte ein 32-jähriger Fahrer eines E-Scooters festgestellt werden, der sein Fahrzeug ohne gültige Haftpflichtversicherung führte. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss. Es ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:46

    POL-PDNR: Anhängerdiebstahl endet beim Abladen von Bauschutt

    Mudersbach (ots) - Am Freitagmorgen, 27.02.2026, meldete ein Zeuge der Polizei Betzdorf zunächst einen Anhänger, welcher im Bereich Verlängerung "In den Schinden" offenbar beim illegalen Abladen von Bauschutt einen Hang herunter gerutscht war. Kurz darauf meldete sich der Besitzer des Anhängers, welcher den Diebstahl des Fahrzeugs aus dem Bereich der Alois-Stettner-Straße anzeigte. Demnach dürfte eine bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren