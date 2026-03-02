Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt und schwer verletzt

Niederdreisbach (ots)

Eine 34-jährige Radfahrerin stürzte am 01.03.2026 gegen 00:30 Uhr beim Befahren der K 112, sodass sie im Anschluss mitten auf der Fahrbahn liegend von einem Verkehrsteilnehmer entdeckt wurde. Durch den Sturz zog sich die Radfahrerin, welche keinen Helm trug, einen Knochenbruch und Gesichtsverletzungen zu. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte eine deutlich Alkoholisierung fest, sodass der Frau im Krankenhaus neben der Versorgung der Verletzungen eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

