Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Abfallendes Fahrzeugteil beschädigt entgegenkommenden Linienbus - Suche nach Unfallfahrzeug und Zeugen

Kirchen (Sieg) (ots)

Am 27.02.2026 ereignete sich au der Jungenthaler Straße / L 280 ein Verkehrsunfall, nach welchem ein dort fahrender Linienbus nicht mehr fahrbereit war. Der Linienbusfahrer war gegen 12:20 Uhr aus Niederfischbach kommend in Fahrtrichtung Kirchen unterwegs, als sich von einem entgegenkommenden PKW ein Fahrwerksteil löste, und in einen Reifen seines Busses bohrte. Die Person am Steuer des PKWs, bei welchem es sich aufgrund des aufgefundenen Fahrzeugteils um einen Dacia oder Renault handeln dürfte, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.

Anschließend entfernte sich die Täterschaft von der Unfallstelle, ohne die Feststellung ihrer Person, ihres Fahrzeugs und der Art ihrer Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell