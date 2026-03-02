Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Anhängerdiebstahl endet beim Abladen von Bauschutt

Mudersbach (ots)

Am Freitagmorgen, 27.02.2026, meldete ein Zeuge der Polizei Betzdorf zunächst einen Anhänger, welcher im Bereich Verlängerung "In den Schinden" offenbar beim illegalen Abladen von Bauschutt einen Hang herunter gerutscht war. Kurz darauf meldete sich der Besitzer des Anhängers, welcher den Diebstahl des Fahrzeugs aus dem Bereich der Alois-Stettner-Straße anzeigte.

Demnach dürfte eine bislang unbekannte Täterschaft den bereits mit Bauschutt des Besitzers beladenen Anhänger im Zeitraum von Donnerstag, 26.02.2026, 18 Uhr, bis zum darauffolgenden Morgen entwendet haben. Beim augenscheinlichen Versuch sich der Ladung im Waldgebiet zu entledigen, havarierte das Fahrzeug, sodass dieses dort zurückgelassen wurde. Jedoch entwendete die Täterschaft das amtliche Kennzeichen AK-TB456 sowie eine Hochplane von dem Anhänger.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu diesem Sachverhalt unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

