PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht am Bahnhof

Betzdorf (ots)

Eine Geschädigte parkte ihren schwarzen Mercedes-Van am Donnerstag, 26.02., in der Zeit von 13:30 bis 14:30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Betzdorfer Bahnhof. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug stellte sie an der linken Fahrzeugseite weiße Kratzer fest. Demnach dürfte eine andere Person beim Ein- oder Ausparken gegen den Mercedes der Geschädigten gestoßen sein.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 08:28

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

    Mammelzen (ots) - Am Sonntag, 01.03.2026, gegen 01.40 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 256 im Bereich Mammelzen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin die B 256, aus Richtung Mammelzen kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. An der Einmündung B 256 / Kreisstraße (K) 36, beabsichtigte der Fahrer eines Pkw, von der K 36, nach links, in die B 256 einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Pkw der ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 16:29

    POL-PDNR: Sachschäden durch Krähenfüße

    Windhagen (ots) - Am Sonntagmorgen zwischen 11:00 - 11:45 Uhr wurde durch unbekannte(n) Täter mutwillig zahlreiche Krähenfüße auf einem Parkplatz in Windhagen im Bereich Am Sportpark ausgelegt. Mehrere Verkehrsteilnehmer überfuhren diese, sodass Sachschaden am Reifen entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 10:03

    POL-PDNR: Metalldiebstahl

    Neustadt/Wied - Rotterheide (ots) - Im Verlauf des vergangenen Freitags (27.02.2026) kam es in Rotterheide in der Rotterheider Straße zum Diebstahl. Bislang unbekannte(r) Täter betrat(en) hierzu das Grundstück der Geschädigten und entwendeten div. Metall-/Elektroschrott. Zeugen, die Hinweise insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug und deren Insassen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren