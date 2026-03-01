Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Metalldiebstahl
Neustadt/Wied - Rotterheide (ots)
Im Verlauf des vergangenen Freitags (27.02.2026) kam es in Rotterheide in der Rotterheider Straße zum Diebstahl. Bislang unbekannte(r) Täter betrat(en) hierzu das Grundstück der Geschädigten und entwendeten div. Metall-/Elektroschrott. Zeugen, die Hinweise insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug und deren Insassen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
pistrassenhaus@polizei.rlp.de
