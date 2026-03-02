Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Mammelzen (ots)

Am Sonntag, 01.03.2026, gegen 01.40 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 256 im Bereich Mammelzen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin die B 256, aus Richtung Mammelzen kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. An der Einmündung B 256 / Kreisstraße (K) 36, beabsichtigte der Fahrer eines Pkw, von der K 36, nach links, in die B 256 einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Pkw der 21-Jährigen. Zumindest an diesem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der mutmaßliche Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt in Richtung Altenkirchen von der Unfallstelle. Laut Zeugenangaben soll es sich bei dem, von ihm benutzten Fahrzeug, um einen schwarzen Pkw BMW mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-) gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

