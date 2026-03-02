PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Mammelzen (ots)

Am Sonntag, 01.03.2026, gegen 01.40 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 256 im Bereich Mammelzen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin die B 256, aus Richtung Mammelzen kommend, in Fahrtrichtung Altenkirchen. An der Einmündung B 256 / Kreisstraße (K) 36, beabsichtigte der Fahrer eines Pkw, von der K 36, nach links, in die B 256 einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Pkw der 21-Jährigen. Zumindest an diesem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der mutmaßliche Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt in Richtung Altenkirchen von der Unfallstelle. Laut Zeugenangaben soll es sich bei dem, von ihm benutzten Fahrzeug, um einen schwarzen Pkw BMW mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-) gehandelt haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 16:29

    POL-PDNR: Sachschäden durch Krähenfüße

    Windhagen (ots) - Am Sonntagmorgen zwischen 11:00 - 11:45 Uhr wurde durch unbekannte(n) Täter mutwillig zahlreiche Krähenfüße auf einem Parkplatz in Windhagen im Bereich Am Sportpark ausgelegt. Mehrere Verkehrsteilnehmer überfuhren diese, sodass Sachschaden am Reifen entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 10:03

    POL-PDNR: Metalldiebstahl

    Neustadt/Wied - Rotterheide (ots) - Im Verlauf des vergangenen Freitags (27.02.2026) kam es in Rotterheide in der Rotterheider Straße zum Diebstahl. Bislang unbekannte(r) Täter betrat(en) hierzu das Grundstück der Geschädigten und entwendeten div. Metall-/Elektroschrott. Zeugen, die Hinweise insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug und deren Insassen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 21:25

    POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

    Almersbach (ots) - Almersbach-Am Samstag, 28.02.2026, gegen 17:20 Uhr befuhr der 33-jährige Fahrer eines Transporters die Koblenzer Straße Almersbach in Fahrtrichtung Fluterschen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte leicht mit der Gebäudewand eines Hauses. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Es wurde eine Blutprobe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren