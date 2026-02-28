PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Almersbach (ots)

Almersbach-Am Samstag, 28.02.2026, gegen 17:20 Uhr befuhr der 33-jährige Fahrer eines Transporters die Koblenzer Straße Almersbach in Fahrtrichtung Fluterschen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte leicht mit der Gebäudewand eines Hauses. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681-946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

