POL-PDNR: Einbruchversuch in Wohnhaus, Täter durch Nachbarn gestört, Zeugenaufruf

Neustad/Wied Ortsteil Bertenau (ots)

Am 28.02.2026, 12:50 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in 53577 Neustadt/Wied Ortsteil Bertenau. Noch vor dem Betreten des Wohnhauses wurden 3 männliche Täter durch einen Nachbarn von der Tatausführung abgehalten. Bei Erblicken des Mannes flüchteten die Männer fußläufig.

Die Polizei in Straßenhaus bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen und Fahrzeugen rund um den Tatzeitraum.

Hinweise nimmt die Polizei Straßenhaus unter Tel. 02634-952-0 oder per E-Mail unter pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

PI Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56564 Straßenhaus
Tel. 02634-9520
pistrassenhaus@polizei.rlp.de

