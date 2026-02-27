PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Jugendliche Verkehrs-Rowdy's

Altenkirchen (WW) (ots)

Im Laufe des Nachmittags des 27.02.26 kam es zu mehreren unabhängigen Meldungen über eine Gruppe von Roller- bzw. Kleinkraftrad-Fahrern, die in auffälliger Weise über die Parkplätze und durch die Innenstadt von Altenkirchen fahren sollten. Dabei soll es nach unterschiedlichen Schilderungen zu verschiedenen verkehrsrechtlichen Verstößen, wie unnötiger Lärmverursachung, Fahren ohne Licht bei Dunkelheit, Fahren über Bürgersteige sowie Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit gekommen sein. Um 20:19 Uhr konnte nach erneuter Meldung einer Anwohnerin, eine Gruppe von insgesamt 15 Jugendlichen mit ihren Kleinkrafträdern auf dem Parkplatz des neuen Fachmarktzentrums in Altenkirchen festgestellt und von zwei Streifen der PI Altenkirchen einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Kraftradführer flüchtete bei Erkennen der Streifenwagen durch den Parc de Tarbes und konnte nicht mehr gestellt werden. Bei den anderen kontrollierten Personen handelte es sich um Jugendliche überwiegend aus dem Kreis Altenkirchen. Es wurden 2 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetzt eingeleitet. Darüber hinaus wurden intensive verkehrserzieherische Gespräche mit den Jugendlichen vor Ort geführt und unter anderem die Auswirkungen ihres Verhaltens auf den späteren Erwerb einer weiterführenden Fahrerlaubnis erörtert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen (Westerwald)

Telefon: 02681-9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

