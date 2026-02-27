PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Neuwied (ots)

Am Abend des 27.02.2026 gegen 19:25 Uhr kam es an der Einmündung Andernacher Straße/Hofgründchen in Neuwied zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 17-jährige Motorradfahrerin befuhr die Andernacher Straße in Richtung der Eishalle, als ihr an der zuvor genannten Einmündung die Vorfahrt durch einen PKW genommen wurde. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Motorradfahrerin nach links aus und kollidierte dabei mit dem neben ihr fahrenden PKW, woraufhin sie zu Fall kam. Dabei zog sie sich Verletzungen zu und wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Das Fahrzeug wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben: VW Golf neueren Baujahres, Farbe silber oder grau, Kennzeichen beginnend mit NR, weiteres unbekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Neuwied

Telefon: 02631-878-0
E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

