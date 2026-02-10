Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (02.02.-08.02.2026) wurden in Oberhausen insgesamt zehn Wohnungseinbrüche angezeigt.

Unbekannte Täter versuchten am Dienstag, 03. Februar, in ein Einfamilienhaus an der Bahnstraße im Stadtteil Oberhausen-Holten einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich die Täter an die Gebäuderückseite und versuchten dort, die Rollläden hochzuschieben sowie die Terrassentür aufzuhebeln.

Hierbei nutzten sie eine Leiter, die in der Garage eines Anwohners gelagert war. In das Haus gelangten die Täter glücklicherweise nicht. Es entstand kein Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der aktuelle Fall zeigt erneut, wie wichtig es ist, potenzielle Tatmittel für Einbrecher unzugänglich zu machen:

Leitern, Werkzeuge und andere Hilfsmittel sollten stets verschlossen und nicht frei zugänglich gelagert werden

Garagen und Gartenhäuser immer abschließen - auch bei kurzer Abwesenheit

Terrassen- und Balkontüren mit einbruchhemmenden Sicherungen nachrüsten

Auf verdächtige Personen oder Geräusche achten und im Zweifel sofort den Polizeinotruf 110 wählen

Außenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern kann Täter zusätzlich abschrecken

Die Polizei Oberhausen empfiehlt außerdem eine kostenlose sicherungstechnische Beratung, um das eigene Zuhause wirksam vor Einbruch zu schützen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell