Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Täterfestnahme nach körperlicher Auseinandersetzung am 3.1.2026 in Betzdorfer Innenstadt

Betzdorf (ots)

Wie aus der medialen Berichterstattung bekannt sein dürfte, kam es am Abend des 03.01.2026 in der Betzdorfer Innenstadt zu einer Auseinandersetzung, bei welcher ein 32-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Durch intensive Ermittlungen, des Gemeinsamen Sachgebiet Jugendkriminalität konnte ein Tatverdacht gegen einen 19-jährigen heranwachsenden und einen 15-jährigen jugendlichen Deutschen begründet werden. Auf Grund der Verletzungen des Opfers und den weiteren polizeilichen Ermittlungen, stufte die Staatsanwaltschaft Koblenz die Tat im Hinblick auf den Heranwachsenden als versuchtes Tötungsdelikt ein. Ein gegen den 19-jährigen, mutmaßlichen Haupttäter erlassener Haftbefehl konnte in den frühen Morgenstunden des 27.02.2026 vollstreckt werden. Er wurde unverzüglich dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Koblenz vorgeführt und eine Jugendhaftanstalt verbracht, wo er sich seitdem in Untersuchungshaft befindet.

Zeugen der Tat, die sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten sich mit dem Sachgebiet Jugendkriminalität der Polizeiinspektion Betzdorf unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Weiterhin werden Hinweise zu Handschuhen erbeten, die einer der Täter bei der Tat getragen haben soll. Es soll sich um schwarze Wollhandschuhe, welche auf der Innenseite mit gelben Noppen versehen sind, handeln. Personen, die möglicherweise ein derartiges Paar Handschuhe im Bereich der Betzdorfer Innenstadt gefunden haben, werden ebenfalls gebeten sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

