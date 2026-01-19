PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohnungsbrand im Ortsteil Groß Hehlen

Celle (ots)

In Groß Hehlen ist es heute Morgen in der Straße "Alt Groß Hehlen" zu einem Wohnungsbrand gekommen Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer um kurz vor acht Uhr morgens in einer Wohnung im Erdgeschoss in dem Mehrfamilienhaus aus. Die Feuerwehr brachte einen im Rollstuhl sitzenden 57 Jahre alten Bewohner in Sicherheit und löschte den Brand. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Durch das Feuer ist nur leichter Gebäudeschaden entstanden, die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Polizeiinspektion Celle
