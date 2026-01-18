Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemitteilungen der Polizei Celle von Freitag 16.01.2026 bis Sonntag, 18.01.2026

Unerlaubter Munitionstransport

Am 16.01.26 erschien gegen 16 Uhr eine männliche Person in der Dienststelle der Polizei Celle, um Munition zur Vernichtung abzugeben. Diese habe sich im Laufe der Zeit bei Wohnungsauflösungen angesammelt. Da es sich hierbei um scharfe Schusswaffenmunition handelte, wurde gegen den Mann, der dafür nicht im Besitz einer Genehmigung war, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Daher der Hinweis: Wenn bei Haushaltsauflösungen / Entrümpelungen Waffen oder Munition aufgefunden werden, sollten diese ohne entsprechende Genehmigungen nicht transportiert werden. Stattdessen wird die Kontaktaufnahme mit dem Landkreis Celle als Waffenbehörde oder der Polizei empfohlen.

Verkehrsunfallflucht

Celle - In den frühen Abendstunden des Samstags kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich Grupenstraße. Ein älterer VW Bora rammte beim rückwärts Ausparken einen Mietwagen. Das Kennzeichen konnte abgelesen werden, weiterhin wurde die Tat videografiert. Der flüchtige Pkw konnte gegen 04:15 Uhr im Rahmen der Streife im Bereich Harburger Berg festgestellt werden. Der mit drei jungen Männern besetzte Pkw versuchte sich der fälligen Kontrolle zu entziehen und flüchtete auf einen Hinterhof. Dort sprangen die Insassen aus dem Pkw und versteckten sich im Nahbereich, konnten aber durch die eingesetzten Polizeibeamten gefunden und kontrolliert werden. Der 22-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte eine Atemalkoholkonzentration von 0,72 Promille. Ferner war der Pkw weder zugelassen noch versichert. Den amtsbekannten jungen Mann erwarten nun diverse Strafverfahren.

Celle / OT Heese - Sachbeschädigung durch Reifenstechen

In dem Zeitraum vom 17. bis 18.01.26 kam es auf einem frei zugänglichen Parkplatz auf dem Schulgelände im Bereich der Welfenallee zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw BMW eines 26-jähriger Mannes. Unbekannte hatten dabei drei Reifen des Fahrzeugs aus unbekannten Gründen beschädigt. Erkenntnisse zu den Tätern liegen derzeit nicht vor.

