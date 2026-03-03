PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hamm (Sieg) (ots)

Am Montag, 02.03.2026, gegen 07.35 Uhr, ereignete sich in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 18-jährige Pkw-Fahrerin, von der Eintrachtstraße, nach links, in die Lindenallee einzubiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem Pkw, der die Lindenallee in Fahrtrichtung Roth befuhr. Der 26-jährige Fahrer dieses Fahrzeuges und die 18-Jährige erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 14:54

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Dierdorf (ots) - Am 02.03.2026 ereignete sich gegen 12 Uhr in der Bahnhofstraße in Dierdorf ein Verkehrsunfall, wobei der Fahrer des PKW´s aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Bahnhofstraße abkam und Höhe der Hausnummer 25 mit einem Zaun kollidierte. Nach ersten Erkenntnissen kann ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden. Sowohl der 81-jährige Fahrer, als auch seine 79-jährige Beifahrerin ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:17

    POL-PDNR: Neuwied - Feuerwehreinsatz nach Schwelbrand in der KITA Liebfrauen

    Neuwied (ots) - Am 02.03.2026 gegen 10.30 Uhr wurde hiesiger Dienststelle Brandgeruch in der KITA Liebfrauen in Neuwied Heddesdorf gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei hatte das Personal die Kinder und sich selbst bereits in der benachbarten Kirche untergebracht. Die Feuerwehr stellte schließlich einen kleinen Schwelbrand in einem Lagerraum fest, der schnell unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren