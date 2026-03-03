PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht Verursacher gesucht

Neuwied (ots)

Am 24.02.2026, zwischen 07:00 - 11:30 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, auf dem Parkplatz des DRK-Krankenhauses Neuwied vermutlich beim Ein-/Ausparken, einen Verkehrsunfall und Sachschaden an einem anderen geparkten Fahrzeug. Der Verursacher hinterließ augenscheinlich am beschädigten Fahrzeug einen Zettel, welcher aber durch den späteren Nutzer des beschädigten Fahrzeugs nicht rechtzeitig wahrgenommen wurde, so dass es zu keinem Personalienaustausch der Beteiligten kam. Daher wird der Unfallverursacher gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der 02631/8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden, um die notwendige Schadensregulierung durchführen zu können.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

