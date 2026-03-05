PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verfolgungsfahrt - Flüchten lohnt sich nicht

Rheinzabern (ots)

Gestern Abend um 20:00 Uhr wollten Wörther Polizisten in der Jockgrimer Straße einen Autofahrer kontrollieren, weil dieser bei einer Geschwindigkeitskontrolle mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Dieser ignorierte die Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Jockgrim. Dabei gefährdete er noch eine Polizeibeamtin, die sich durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Durch die Polizeikräfte wurde unmittelbar die Verfolgung aufgenommen. In einer Sackgasse in Jockgrim konnte die Verfolgungsfahrt beendet und der 25-jährige Fahrer festgenommen werden. Der Grund für den Fluchtversuch war schnell klar, denn der Autofahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Während der kurzen Verfolgungsfahrt wurden Dritte nicht gefährdet. Verletzt wurde niemand.

