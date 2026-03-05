PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Überwachung Durchfahrtsverbot

Annweiler (ots)

Durch die Polizei Annweiler wurde auch am 05.03.2026 zwischen 07:30 Uhr und 16:30 Uhr das Durchfahrtsverbot für LKW, anlässlich der Tunnelertüchtigung, überwacht. An unterschiedlichen Kontrollstellen wurden in dieser Zeit fast einhundert LKW kontrolliert. Davon wurden 46 zurückgelenkt und nutzten die überörtliche Umleitungsstrecke.

In den kommenden Tagen werden weitere Kontrollen stattfinden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler

Telefon: 06346-96460
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 05.03.2026 – 15:46

    POL-PDLD: Verfolgungsfahrt - Flüchten lohnt sich nicht

    Rheinzabern (ots) - Gestern Abend um 20:00 Uhr wollten Wörther Polizisten in der Jockgrimer Straße einen Autofahrer kontrollieren, weil dieser bei einer Geschwindigkeitskontrolle mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Dieser ignorierte die Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Jockgrim. Dabei gefährdete er noch eine Polizeibeamtin, die sich durch einen Sprung zur Seite retten konnte. ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 07:34

    POL-PDLD: Landau - Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Am 04.03.2026 wurde der Polizei Landau gegen 19:10 Uhr eine Schlägerei im Bereich des Hauptbahnhofs gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten zwei 15 jährige Jugendliche an, die von einem Streit mit einer anderen Personengruppe berichteten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll durch die andere Gruppe Pfefferspray versprüht worden sein. Die beiden Jugendlichen klagten über leichte Atembeschwerden. Eine ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 07:34

    POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

    Landau (ots) - Am 04.03.2026 befuhr gegen 07:40 Uhr eine 9 Jährige verbotswidrig mit ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg im Westring in Landau. Ein 28 jähriger Pkw Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Mädchen. Die 9 Jährige stürzte und klagte vor Ort über Schmerzen im Handgelenk. Sie wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. ...

    mehr
