POL-PDLD: Annweiler - Überwachung Durchfahrtsverbot

Annweiler (ots)

Durch die Polizei Annweiler wurde auch am 05.03.2026 zwischen 07:30 Uhr und 16:30 Uhr das Durchfahrtsverbot für LKW, anlässlich der Tunnelertüchtigung, überwacht. An unterschiedlichen Kontrollstellen wurden in dieser Zeit fast einhundert LKW kontrolliert. Davon wurden 46 zurückgelenkt und nutzten die überörtliche Umleitungsstrecke.

In den kommenden Tagen werden weitere Kontrollen stattfinden.

