Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rohrbach - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Rohrbach (ots)

Am 05.03.2026 stellte eine 24 jährige Fahrerin ihren Fiat gegen 13:40 Uhr auf dem Parkplatz des Südpfalz Centers in Rohrbach ab. Als sie etwa 40 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum bislang unbekannten Verursacher geben können, sich per E Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 287 0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

