Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heuchelheim-Klingen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Heuchelheim-Klingen (ots)

Im Tatzeitraum (04.03.2026, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr) befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Klingbachstraße in Richtung Lindenstraße. Dabei blieb das Fahrzeug an einem Rebstock hängen, der mittels Halterungen an einer Hauswand befestigt war. Durch die Kollision wurden die Halterungen aus der Wand gerissen und die Hauswand beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass es sich um ein hohes Fahrzeug, möglicherweise einen Lkw oder ein landwirtschaftliches Fahrzeug, gehandelt haben könnte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum bislang unbekannten Verursacher geben können, sich per E Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 287 0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

