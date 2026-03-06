POL-PDLD: Annweiler - Geschwindigkeitskontrolle Queichhambach
Annweiler (ots)
Aufgrund Bürgerbegehren wurde am 06.03.2026, in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr, eine Geschwindigkeitsüberwachung in Queichhambach durchgeführt. Durch die Zentralen Verkehrsdienste wurden in dem Zeitraum etwas über 1000 Fahrzeuge gemessen, wobei 84 Fahrzeugführer geblitzt wurden. Der Schnellste befuhr die Ortsdurchfahrt mit 56 km/h. In den kommenden Wochen werden weitere Kontrollen, an unterschiedlichen Stellen durchgeführt.
