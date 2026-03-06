Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizistin befreit 10-jähriges Kind aus misslicher Lage

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde die Polizeiinspektion Bad Bergzabern gegen 21:30h alarmiert, da in der Jugendherberge in Bad Bergzabern ein 10-jähriges Kind im Bad eingesperrt war. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich die Jacke des Mädchens unglücklich mit dem Reisverschluss in der Tür eingeklemmt und diese dadurch verbogen hatte. Die Tür ließ sich weder von außen noch von innen öffnen. Abhilfe schaffte das Eingreifen einer Polizistin, welche die Tür durch einen gezielten Tritt öffnete und das Kind so befreite.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell