FW-GLA: Wohnungsbrand in Gladbeck Rosenhügel

Gladbeck (ots)

Am Dienstag den 24.02.2026 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand auf der Wiesmannstr. in Gladbeck Rosenhügel. In der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brandereignis. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand in der Wohnung. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde die Bewohnerin der Schadenswohnung vor dem Haus angetroffen. Aus dem 1. Obergeschoss rettete die Feuerwehr Gladbeck eine Frau mit Ihren beiden Kleinkindern. Durch die gezielten Löschmaßnahmen konnte das Feuer schnell gelöscht werden, allerdings ist der Schaden durch den Rauch so groß, dass die Bewohnerin vorrübergehend nicht in Ihre Wohnung zurückkehren kann. Die restlichen Bewohner konnten in Ihre Wohnung zurückgehen. Die Feuerwehr Gladbeck war mit dem hauptamtlichen Löschzug und dem Löschzug Süd mit insgesamt 34 Kräften vor Ort. Der Rettungsdienst wurde durch einen Rettungswagen aus Herten unterstützt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gladbeck
Einsatzleitdienst
Tel.: 02043 99 - 2362


E-Mail: maik.koschewitz@stadt-gladbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell

