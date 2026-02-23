Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Auffahrunfall auf der A2 - LKW in Vollbrand (Erstmeldung)

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Heute Mittag wurde die Feuerwehr Gladbeck um 12:59 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Bereits während der Anfahrt gingen bei der Kreisleitstelle in Recklinghausen mehrere Notrufe ein, wonach zwei LKW aufeinander aufgefahren seien und eines der Fahrzeuge in Brand geraten sei. Diese Meldungen bestätigten sich beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte. Der aufgefahrene LKW stand bereits in Vollbrand, sodass umgehend umfangreiche Löschmaßnahmen eingeleitet wurden. Aufgrund der schwierigen Löschwasserversorgung auf der Autobahn wurde die ebenfalls alarmierte Berufsfeuerwehr Bottrop hinzugezogen. In Abstimmung mit der Feuerwehr Gladbeck erfolgten parallel Löschmaßnahmen von der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Hannover. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung wurden zusätzlich mehrere Tanklöschfahrzeuge aus dem Kreis Recklinghausen sowie ein Abrollbehälter Wasser der Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen zur Einsatzstelle alarmiert. Ob bei dem Unfall Personen verletzt wurden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohnerinnen und Anwohner über die NINA-Warn-App aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Einsatzkräfte befinden sich weiterhin im Einsatz. Es ist mit massiven Verkehrsbehinderungen auf der A2 zu rechnen. Der Löschzug Nord der Freiwilligen Feuerwehr ist ebenfalls vor Ort im Einsatz. Der Löschzug Süd stellt derzeit den Grundschutz für das Stadtgebiet Gladbeck sicher. (DA)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell