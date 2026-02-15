Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Am heutigen Sonntag wurde die Feuerwehr Gladbeck um 11:15 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand auf der Feldhauser Straße im Stadtteil Zweckel alarmiert. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte das akustische Signal eines Rauchmelders wahrgenommen und zudem Rauch bemerkt, der aus einem auf Kipp stehenden Fenster im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses drang. Die Mieter der betroffenen Wohnung befanden sich zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht in der Wohnung, sodass sich die Einsatzkräfte auf anderem Wege Zugang verschaffen mussten. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging zur Erkundung in die Wohnung vor. Als Ursache der Rauchentwicklung wurde ein auf dem Herd vergessener Topf festgestellt. Der Entstehungsbrand konnte zügig abgelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Nach intensiven Lüftungsmaßnahmen konnte der Einsatz gegen 11:45 Uhr beendet werden. Die hauptamtliche Wache wurde bei dem Einsatz durch den Löschzug Nord der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. (DA)

