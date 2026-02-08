FW-GLA: PKW-Brand an der Autobahnabfahrt BAB 2 Gladbeck-Ellinghorst - PKW stand im Vollbrand

Feuerwehr Gladbeck

Am 07.02.2026, um ca. 23:39 Uhr, kam es an der Autobahnabfahrt BAB 2 Gladbeck-Ellinghorst zu einem Brand eines Personenkraftwagens. Beim Eintreffen des Löschzugs der Hauptwache stand das Fahrzeug im Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen und mit insgesamt ca. 3.000 Litern Wasser ablöschen. Dank des schnellen Eingreifens unserer Einsatzkräfte konnte das Feuer rasch gelöscht und ein Übergreifen auf angrenzende Bereiche verhindert werden. Bei dem Einsatz entstand kein Personenschaden, die Fahrerin blieb unverletzt. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Löscharbeiten an die Polizei übergeben. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Weitere Ermittlungen zur Brandursache führt die zuständige Polizei durch.

