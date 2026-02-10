Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Schwerer Verkehrsunfall mit Linienbus - 11 Verletzte Personen

Gladbeck (ots)

Am Dienstag, den 10. September 2025, wurde die Feuerwehr Gladbeck um 16:04 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Schwechater Straße alarmiert. Ein Linienbus war aus bislang ungeklärter Ursache mit zwei am Fahrbahnrand abgestellten Pkw kollidiert und anschließend gegen einen Baum geprallt.

Aufgrund der Meldung über mehrere verletzte Personen löste die Kreisleitstelle eine Alarmierung nach dem Stichwort MANV-10 aus. Entsprechend wurden umfangreiche Rettungsmittel zur Versorgung von bis zu zehn Verletzten an die Einsatzstelle entsandt.

Der Fahrer des Linienbusses erlitt einen schweren internistischen Notfall. Ob dieser Auslöser oder Folge des Unfalls war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Insgesamt wurden zehn Fahrgäste verletzt, davon eine Person mittelschwer und neun leicht. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten sich die Fahrgäste bereits selbstständig aus dem Bus begeben, der Fahrer befand sich noch im Fahrzeug.

Die Einsatzkräfte übernahmen umgehend die medizinische Erstversorgung der Verletzten und brachten diese zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Zudem sicherten die Feuerwehrkräfte auslaufende Betriebsmittel am Linienbus sowie an einem der beteiligten Pkw.

Die Feuerwehr Gladbeck wurde im Einsatz durch Kräfte aus Bottrop, Dorsten, Gelsenkirchen, Herten und Marl unterstützt. Während der Einsatzdauer stellte der Löschzug Nord der Feuerwehr Gladbeck den Grundschutz für das Stadtgebiet an der Hauptwache sicher.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle zur weiteren Unfallaufnahme an die Polizei übergeben. (MB)

