Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrraddiebstähle mal mehr und mal weniger erfolgreich

Landau in der Pfalz (ots)

Der Polizei Landau wurden am Freitag zwei Fahrraddiebstähle angezeigt. Im Innenhof eines Mehrparteienhauses in der Queichheimer Hauptstraße kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zum Diebstahl eines abgeschlossenen silber-schwarzen Rennrads. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum bislang unbekannten Täter geben können, sich per E Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 287 0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Ein besonders dreister Fall ereignete sich am Freitag zwischen 11:00 Uhr und 12:50 Uhr in der Johannes-Kopp-Straße. Ein 20-Jähriger hatte sein E-Bike mit dem Vorderreifen an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Täter kam mit einem zweiten Fahrrad an den Tatort gefahren, montierte den angeschlossenen Vorderreifen vom E-Bike des Geschädigten ab, ersetzte das fehlende Rad durch den Vorderreifen seines mitgebrachten Fahrrades und entfernte sich mit dem gestohlenen E-Bike. Der Geschädigte konnte wenig später einen Mann mit seinem Fahrrad am Hauptbahnhof feststellen. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte ein 39-Jähriger mit dem entwendeten Fahrrad im Ostpark angetroffen werden. Das E-Bike wurde sichergestellt und dem Geschädigten zurückgegeben. Gegen den 39-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
P. Herrmann

Telefon: 06341-2870
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

