POL-PDLD: Mülltonnenbrand beschädigt Hausfassade
Landau in der Pfalz (ots)
Am Freitagmorgen brannte eine Mülltonne in einem Hinterhof in der Marktstraße. Durch die Hitze- und Rauchentwicklung kam es an der angrenzenden Hauswand zu einem Gebäudeschaden von schätzungsweise 1000EUR. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
