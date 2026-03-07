PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mülltonnenbrand beschädigt Hausfassade

Landau in der Pfalz (ots)

Am Freitagmorgen brannte eine Mülltonne in einem Hinterhof in der Marktstraße. Durch die Hitze- und Rauchentwicklung kam es an der angrenzenden Hauswand zu einem Gebäudeschaden von schätzungsweise 1000EUR. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
P. Herrmann

Telefon: 06341-2870
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

