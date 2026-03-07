Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Landau in der Pfalz (ots)

Am Freitag zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Ford Fiesta auf dem Parkplatz im Bereich der Einmündung Hindenburgstraße / Zeppelinstraße und entfernte sich in der Folge, ohne sich um den entstandenen Unfallschaden in Höhe von ca. 1500EUR zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum bislang unbekannten Verursacher geben können, sich per E Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 287 0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

