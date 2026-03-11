LPI-GTH: Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet
Gotha (ots)
Ein 60-jähriger Fahrer eines BMW wurde gestern Abend in der Schwabhäuser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der dabei durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. Außerdem kann in solchen Fällen eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde ergehen, welche weitreichende fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen einleiten kann. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell