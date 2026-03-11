Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet

Arnstadt (ots)

Einen Beuteschaden von ungefähr 3.300 Euro verursachten ein oder mehrere Unbekannte gestern in der Straße "Am Bahnhof". Das mittels Fahrradschloss gesicherte lila-beige E-Bike der Marke "Victoria eTrekking" wurde in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 21.05 Uhr aus einem vor einer Weiterbildungseinrichtung befindlichem Fahrradständer entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0061451/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell