PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet

Arnstadt (ots)

Einen Beuteschaden von ungefähr 3.300 Euro verursachten ein oder mehrere Unbekannte gestern in der Straße "Am Bahnhof". Das mittels Fahrradschloss gesicherte lila-beige E-Bike der Marke "Victoria eTrekking" wurde in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 21.05 Uhr aus einem vor einer Weiterbildungseinrichtung befindlichem Fahrradständer entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0061451/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug

    Arnstadt (ots) - Unter anderem einen Werkzeugkoffer entwendeten Unbekannte aus einem in der Gothaer Straße geparkten Firmenfahrzeug. Die Tatzeit liegt zwischen dem 09. März, 16.00 Uhr und gestern, 11.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0061048/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Anhänger entwendet

    Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen einen in der Beckengasse geparkten Pkw-Anhänger. Der Beuteschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0061498/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

    Gotha (ots) - Ein 60-jähriger Fahrer eines BMW wurde gestern Abend in der Schwabhäuser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der dabei durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 60-Jährigen wurde ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren