Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizeieinsatz nach Bedrohungen und Hausfriedensbruch - 59-Jähriger in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagmorgen kam es in einem Einkaufsmarkt in der Zollamtstraße gleich zu zwei Polizeieinsätzen im Zusammenhang mit einem 59-jährigen Mann.

Gegen 08:30 Uhr betrat der Mann den Supermarkt und fiel dort aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung auf. Mitarbeitende forderten ihn auf, das Geschäft zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er jedoch nicht nach, sondern bedrohte und beleidigte die Angestellten massiv. Die hinzugerufenen Polizeibeamten belehrten ihn über die Strafbarkeit eines Hausfriedensbruchs sowie weiterer in Betracht kommender Straftaten. Zudem wurde ihm ein Platzverweis für den Markt sowie den angrenzenden Parkplatz erteilt. Der 59-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss und machte darüber hinaus den Eindruck, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen.

Trotz des bestehenden Hausverbots und des ausgesprochenen Platzverweises betrat der Mann gegen 10:45 Uhr erneut den Supermarkt. Die eingesetzten Beamten trafen ihn schlafend im Eingangsbereich an. Aufgrund der wiederholten Zuwiderhandlung wurde er in Durchsetzungsgewahrsam genommen. Ein Richter ordnete den Gewahrsam an. Während seines Aufenthalts auf der Polizeidienststelle leistete der 59-Jährige zudem Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. |pvd

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell