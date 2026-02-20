Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ins Gesicht geschlagen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 17-jährigen Jugendlichen aus dem Stadtgebiet wegen Körperverletzung. Der junge Mann hatte mit zwei Begleitern Passanten am Fackelrondell durch Mimik und Gestik provoziert. Als ein 60-jähriger Mann die drei Teenager auf ihr Verhalten ansprach, schlug der 17-Jährige ihm unvermittelt ins Gesicht. Der Senior wurde durch den Angriff leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. Die drei Jugendlichen erhielten durch die hinzugerufenen Polizisten einen Platzverweis, dem sie auch nachkamen. Der 17-Jährige blickt jetzt einem Strafverfahren entgegen. |elz

