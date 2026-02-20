Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mountainbike gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Fahrraddiebe haben sich in den vergangenen Tagen in der Friedrich-Engels-Straße "bedient". Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses stellte am Donnerstagabend fest, dass sich unbekannte Täter an seinem Kellerabteil zu schaffen gemacht hatten. Sie stahlen ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke "Orbea Alma". Wie die Diebe in den Keller gelangt sind, ist unklar. Auch die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Sie liegt zwischen dem 21. Januar und dem 19. Februar. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder das Fahrrad geben können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299. |elz

