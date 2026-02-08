PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl aus Kleingartenanlage

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 31.01.2026 und dem 07.02.2026 kam es in der Kleingartenanlage "Flomersheimer Gartenfreunde" in der Freinsheimer Straße in Frankenthal zu einem Einbruchsdiebstahl.

Bislang unbekannte Täter brachen einen Zaun auf und verschafften sich so Zugang zum Gelände. Anschließend wurden mehrere verschlossene Türen gewaltsam beschädigt und geöffnet. Aus den betroffenen Bereichen wurden diverse Gegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 700EUR geschätzt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät, Gartenlauben und Zugänge gut zu sichern, Türen und Schlösser regelmäßig zu überprüfen und verdächtige Wahrnehmungen frühzeitig zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3103
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

